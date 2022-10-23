مسؤول بـ«المالية»: القطاع الخاص جزء مهم من اقتصاد الدولة (حوار)

يأتي انعقاد المؤتمر الاقتصاد اليوم، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تمكين القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية مع القطاع العام، وذلك من خلال طرح مشروعات يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص، ويتيح المؤتمر الاقتصادي للمستثمرين ورجال الصناعة المتخصصين والخبراء النقاش فيما يؤثر على الاستثمار والصناعة من تحديات بالتوازي مع الحوار الوطني، والتوصل إلى خارطة الطريق الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.

الصندوق السيادي إحدى آليات الاستثمار للدولة

وقال المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى وزارة المالية، إن الصندوق السيادي هو إحدى آليات الاستثمار للدولة، وأصبح له دور مهم وفعال في الفترة الماضية، ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية من خلال الاستثمار في الأصول التي تمتلكها الدولة.

القطاع الخاص شريك تنمية رئيسي

وأضاف حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى وزارة المالية، في حوار لـ«الوطن»، إن القطاع الخاص جزء مهم من اقتصاد الدولة وشريك تنمية رئيسى، فهو يعتبر أداة تمويل يتم من خلالها توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعات الدولة، مع ضمان تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات في مدة قصيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إزالة العبء عن موازنة الدولة.

تحقيق التنمية الاقتصادية

ويُعد صندوق مصر السيادي واحدًا من أهم أدوات الدولة المصرية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل الصندوق على تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في القطاعات المتعددة مثل: التعليم والصحة والطاقة المتجددة.

بداية.. ما مدى الاستفادة من القطاع الخاص؟

لدى القطاع الخاص، ميزة تمويلية، يقوم من خلالها بتمويل المشروعات المطروحة من الدولة ويتمثل الدور الأساسي، في التمويل والتصميم والإنشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، وإحالة المشروع إلى الدولة بكامل أصوله فى حالة تشغيلية جيدة بنهاية المشروع، والتمويل يعتبر من أهم الأدوار التي يقوم بها القطاع الخاص، وبالتالى فالسيولة تعتبر من العوامل المهمة التى تساهم فى سرعة إنجاز وتنفيذ المشروع فى أقل مدة وإزالة العبء المالى عن موازنة الدولة، ويحرص القطاع الخاص على إنجاز المشروع وتنفيذه فى المدة المحددة له إن لم يكن قبل المدة، للحصول على مقابل الخدمة الذى تقوم الدولة بدفعه مع بداية التشغيل.

- ما هو أساس المشاركة بين القطاعين الخاص والعام؟

المشاركة مع القطاع الخاص، تتم من خلال محاور متعددة، يتمثل المحور الأساسي في مشاركة القطاع الخاص من خلال الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وتسعى الدولة من خلال هذه الشركات إلى جذب مستثمرين، لفتح أسواق جديدة.

- ماذا عن المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص؟

تًعد مشروعات الميناء الجاف، من أبرز المشروعات التي تم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص، وأول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، تمت ترسية الميناء على تحالف مكون من شركتين «السويدي المصري، وديدى شنقل الألمانية».

- بالنسبة لصندوق مصر السيادي.. ما هي الشراكات التي تتم بينكم وبين الصندوق؟

يدخل صندوق مصر السيادي في بعض المشروعات كمستثمر يحقق شيء من التوازن وحالة من الاطمئنان والتواصل مع الحكومة.

- وما هي المشروعات التي تمت مع الصندوق؟

لدينا شراكات مع صندوق مصر السيادي في بعض المشروعات منها مشروعات تحلية المياه.

- وما هي التكلفة الاستثمارية لمشروع محطات تحلية مياه البحر؟

تبلغ التكلفة الاستثمارية في المرحلة الأولى من مشروع محطات تحلية مياه البحر، نحو 3 مليارات دولار يتحملها القطاع الخاص، وتقوم الدولة بشراء المياه منه بأقل سعر طوال فترة المشروع، وتختلف تكلفة المتر المكعب من محطة لأخرى.