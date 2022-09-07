6 قرارات حكومية جديدة: منها تعديل لائحة قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المرافق

عُقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الموافقة على 6 قرارات جديدة، وهي:

استغلال الغابة الشجرية

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 2685.26 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية بياض العرب، بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروع غابة شجرية لمنطقة بياض العرب الصناعية.

وتحقق هذه الخطوة استغلال الغابة الشجرية من جانب المستثمرين في زراعة الأخشاب لتشغيل مصانع الأخشاب، فضلاً عن استيعاب مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن تلتزم الجهة الإدارية المدرج لها مشروعات للبنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بخطتها السنوية، بإعداد دراسات الجدوى التنموية، والدراسات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية المبدئية، لكل مشروع من تلك المشروعات لبيان جدواها.

كما نص على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع، وعلى الجهة الإدارية استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة حال استلزم المشروع ذلك.

ونص التعديل أيضاً على قيام اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بإخطار كل من الجهة الإدارية والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريقة التعاقد عليه للبدء في إجراءاته.

كما يحق للمستثمرين الراغبين في المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضي طبيعته إجراء تأهيل مسبق، أو المستثمرين الراغبين في قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها في الإعلان الصادر عنها، بحسب الأحوال، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية في صورة مستثمر منفرد أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.

ويمكن كذلك للمستثمر الذي تمّ استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة بهذه اللائحة.

ووفق التعديل، يجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص؛ ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.

إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت مسمى «شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية»، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 211441 م2 بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة، لأجهزة التكييف المركزي، والشبكات متعددة الاستخدام، والمبادلات الحرارية، والثلاجات غير المنزلية، إلى جانب تشكيل وسحب المعادن، إذ يتم التصميم لجميع المنتجات باستخدام الكمبيوتر.

ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكل الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و10 أجانب فقط.

وتأتي الموافقة على إقامة هذا المشروع فى ضوء توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يعد أحد أهم القطاعات التى تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى مختلف المجالات، والحرص على تحقيق فائض في الإنتاج لتصديره، فضلاً عن دوره فى توفير العديد من فرص العمل، وذلك بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المرجوة، واستثمار المزايا النسبية بمحافظة المنيا من حيث الموقع الجاهز، والعمالة الفنية المتواجدة بها لتوافر مدارس ثانوية صناعية ومعهد عال صناعي.

4- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2022، وذلك لعدد 31 موضوعاً.

توريد 25 ألف طن قضبان سكة حديد

5- وافق مجلس الوزراء على مد مدة التنفيذ للأعمال المرخصة لبعض المشروعات السياحية المقرر مشاركتها فى مؤتمر المناخ (COP27) لتنتهي في 30 أكتتوبر 2022 بدلاً من 30 سبتمبر 2022.

6- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد كمية 25 ألف طن قضبان سكة حديد، من أحد الطرازات الحديثة، في إطار استكمال أعمال الصيانة والتجديدات بشبكة خطوط السكة الحديد.