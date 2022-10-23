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السيسي: الأزمة في مصر تتطلّب إجراءات لعلاج اختلالات 50 سنة

كتب:

نرمين عفيفي
01:19 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة أطلقت حوارا وطنيا منذ شهر رمضان الماضي، للحديث والاستماع إلى الآراء كافة، مضيفا: «أريد التحدّث معكم كإنسان وليس كرئيس، في ظل تجربتي الحياتية، التي كان لي فيها قراءة معينة تجاه الواقع المصري.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، وضيوف مصر من العرب والأجانب، أنّه كان واضحا أنّ عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث، تتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج اختلالات 50 عاما مضت.

 

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بقلم نرمين عفيفي