السيسي: إنجاز حقل ظهر في وقت قياسي.. ووضعنا حلولا لكل مشكلاته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ترسيم الحدود مع الدول المجاورة، ساعد مصر على اكتشاف حقل ظهر للغاز، قائلا إنّ العمل في الحقل كان يتطلب 5 سنوات، لكنّه وجّه بألا تزيد المدة على 18 شهرا.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة له في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب، أنّه وجّه بإنهاء الحقل في أسرع وقت، وأكد أنّ أي مشكلة تخص الأرض أو أي شيء في المشروع سيتم حلها في أسرع وقت.

إنجازات حقل ظهر

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الأرض التي كانت يتم تخصيصها في عامين، انتهت إجراءاتها خلال ساعتين فقط بالهاتف، وكل ما هو مطلوب في المشروع تمّ تنفيذه، وتحرّكت معدات حفر بالآلاف لتجهيز الخرسانة.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ حقل ظهر حكاية كبيرة نتاجا لـ25 ألف ساعة عمل دون توقف، متابعا: «ما أنجزناه لم يكن ليحدث أبدا دون ما نفذته الدولة».