المشدد 5 سنوات لعامل قتل جارته لخلافات الجيرة بسوهاج.. ضربها بـ«شومة»

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على سيدة ما أفضى إلى موتها.

وصدر الحكم في الواقعة برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وعاصم أبو العينين، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

مشاجرة لخلافات الجيرة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام 2021، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو «ب . خ»، عامل، تهمة التعدي بالضرب على المجنى عليها «ف . ع»، باستخدام عصا شوم وقالب طوب أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد خمسة سنوات.