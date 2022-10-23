حالة الطقس في مطروح اليوم.. أمطار الخير تملأ الآبار (صور)

تختلف حالة الطقس في مطروح عن غيرها من المحافظات الأخرى، إذ تتساقط الأمطار الغزيرة بها في مختلف المناطق السكنية، ووصلت إلى أمطار رعدية في مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة، مع انتشار الغيوم التي تحاصر سماء المحافظة، والسحب الركامية، وانخفاض درجات الحرارة وانتشار البرودة في الجو مع نشاط للرياح وانخفاض الرؤيا علي بعض الطرق.

وشهدت حالة الطقس في مطروح سقوط أمطار، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة بشكل متقطع ما بين متوسطة إلي رعدية، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مطروح

وتزامنا مع حالة الطقس في محافظة مطروح، امتلأت الآبار في الصحراء بالقرب من النجوع، وعمت الفرحة في مناطق غرب خاصة في براني والنجيلة، والتي شهدت أمطار وصلت لحد السيول في بعض المناطق، وهو ما أكده الشيخ كريم المعبدي من عواقل قبيلة القطعان لـ«الوطن»، قائلا: «الحمد لله مطرنا اليوم، والآبار ما شاء الله امتلأت عن بكرة أبيها، وزرعنا الشعير، وعام خير بإذن الله».

أمطار الخير في مطروح

«نعيش علي خيرات الأمطار طوال العام في مطروح».. هكذا قال حسب العمد إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات في مطروح لـ«الوطن»، وأضاف أن الأهالي ينتظرون الأمطار من العام للعام، حيث تسقط في الآبار ونشرب ونأكل منها ونسقي الدواب، كما تُزرع المراعي الطبيعية وتأكل الأغنام والإبل منها.

وأشار إلى أن مياه الأمطار تساعد على إنبات أشجار التين والزيتون، ومن ثم يعم الخير في كل مكان، لافتا إلى أن هذا العام من الأعوام الممطرة، والعديد من المزارعين قامو بزراعة القمح والشعير في المساحات الكبيرة من مطروح شرقا حتى رأس الحكمة والضبعة والعلمين وغرباً في النجيلة وبراني حتي بق بق وأبو زريبة.