عاجل أمطار غزيرة وسيول تضرب مطروح «صور»

شهدت مطروح أمطار غزيرة وسيول ورعد في السماء في عدد من المدن والمناطق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد والتي تحولت إلى سيول في بعض المناطق وسط سعادة المواطنين بسقوط الأمطار والتي يتم تخزينها واستخدامها في ملء الآبار ورعي الأغنام، الذين يعتبرون الأمطار خيرا لهم.

استمرار سقوط أمطار

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية منذ قليل بتكاثر السحب الرعدية على مطروح وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقي السواحل مع تقدم الوقت وخاصة السواحل الشرقية ومناطق من شمال سيناء و تكون أقل حدة كلما تقدمنا للداخل.

أمطار بمحافظات مصر

يذكر أن مدينة مطروح خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت سقوط أمطار وغيوم جزئية في السماء، مع نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، واستمرار سوء الأحوال الجوية

كما شهدت محافظة الفيوم برقا ورعدا وسقوطا للأمطار في عدة أماكن متفرقة بالمحافظة منها بمركز يوسف الصديق وأسفرت عن انقطاع الكهرباء بعدة قرى ومناطق بالفيوم.

كما شهدت منطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية تساقط أمطار غزيرة ورعد وكرات ثلج وأحوال جوية غير مستقرة.