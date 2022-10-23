انطلاق نموذج محاكاة للمؤتمر الاقتصادي بمركز شباب كفر الزيات في الغربية

شهد مركز شباب مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية انطلاق نموذج محاكاة المؤتمر الاقتصادي، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأحزاب وشباب وطالبات جامعة طنطا وعمد ومشايخ القرى وأعضاء الجمعيات الزراعية، وذلك بالتوازي مع انطلاقه في العاصمة الإدارية.

محاكاة جلسات المؤتمر الاقتصادي

وتابع المشاركون في نموذج المحاكاة جلسات المؤتمر الاقتصادي ورؤية الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، في ظل تداعيات الاقتصاد العالمي، ووجه المشاركون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بتثبيت أسعار المحروقات رغم زيادتها عالميا، ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمحدودي الدخل.

السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية

وأكد عصام عمارة أمين إعلام حزب مستقبل وطن في كفرالزيات، ومنسق جلسة المحاكاة، الاستماع للسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال، وأهم جهود الحكومة لتوفير فرص عمل للشاب من خلال متابعتها لجلسات المؤتمر.

وأضاف محمد الشرقاوي، تاجر، أن قطاع الصحة شهد نهضة كبيرة في مجال الخدمات الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية بالقرى وحملة 100 مليون صحة، والتي استهدفت الكشف على الآلاف من المواطنين بمحافظة الغربية، فضلا عن توفير لقاحات وأمصال فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة أسماء السيد، رئيس قسم تنظيم الأسرة ومحو الأمية وحقوق الإنسان بالوحدة الصحية في قرية إبيار، أن المؤتمر الاقتصادي أتاح الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم لرفعها للمؤتمر والجلسات الحوار الوطني التي بدأت تنطلق في المحافظات.

وأضافت أمينة الفحل، فتاة مشاركة في الجلسة، أن التجربة شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين والشباب على المشاركة في جلسة متابعة المؤتمر من كل قرى مركز كفر الزيات مؤكديين الدعم والتأييد للدولة المصرية.