«حياة كريمة» تنقذ زيجة ابنة محافظة الغربية: توفير جهاز عروسة بالكامل

حياة كريمة جديدة.. تلك هي حالة الملايين من المواطنين في كل المحافظات مصر الذين يحصلون على حياة مختلفة، مشروعات تنمية في كل مكان، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة الارتقاء بحياة المواطن والنهوض بمعيشته في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطبية على قائمة اهتماماته منذ توليه مسؤولية البلاد، ترسيخا لمبدأ «الجمهورية الجديدة» التي تتوافر فيها حياة كريمة والمشروعات القومية بإمكانات وخدمات أفضل لتسهيل وتطوير حياة السكان، في كل محافظات مصر.

الجانب الاجتماعي أحد أهم الأركان التي تستند عليها مبادرة «حياة كريمة»، لذلك خرجت العديد من القوافل الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن بمحافظة الغربية، والتي تعمل على تسليم مساعدات نقدية لـ 309 أسر بإجمالي 60 ألف جنيه، كما جرى تسليم مساعدات عينية لـ300 أسرة أخرى بجانب 6 أجهزة عرائس.

إنقاذ زيجة الأبنة المهددة بالفشل

قرية شبرا اليمن بمحافظة الغربية، كان لها نصيب في وجود قافلة اجتماعية بها، كانت السيدة الخمسينية شيماء مسعد، إحدى المستفيدات منها، وتحوّلت حياة الأسرة من الضيق إلى الفرج، ومن زيجة الابنة المهددة بالفشل إلى فرحة تغمر المنزل، إذ ساعدتها المبادرة على استلام مساعدة نقدية، بعدما كانت تعاني الأسرة من ضيق الحال، نتيجة عجز الزوج عن العمل، بسبب تعرضه لحادث جعله قعيدا لسنوات طويلة، ما دفعها إلى أن تعمل في أحد الحقول؛ لتوفير الأموال اللازمة للأسرة.

كما وفرت لها المبادرة مستلزمات زواج الابنة الكبرى، التي ظلت في مرحلة الخطوبة لأكثر من 3 سنوات، لعجز الأسرة عن توفير الجهاز اللازمة لها، وكان على وشك أن يتسبب ضيق الحال في إنهاء الخطبة، «ظروفنا وحشة ومش معانا فلوس نجيب جهاز للبنت هنعمل إيه، الحمد لله حياة كريمة كملت جهاز البنت وربنا كرمنا بيه»، بحسب «شيماء».