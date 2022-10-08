محافظة الغربية في عيدها القومي.. مشروعات زراعية عملاقة ونهضة صناعية 

تحتفل محافظة الغربية، اليوم، بعيدها القومي الذي يوافق الـ7 من أكتوبر، تزامناً مع ذكرى صمود أبناء المحافظة في مواجهة جنود الحملة الفرنسية عام 1798، ونشر مركز المعلومات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف تحت عنوان: «الغربية.. نهضة زراعية صناعية في قلب دلتا النيل»؛ لتسليط الضوء على إنتاجها الزراعي والصناعي.

وتقع محافظة الغربية في قلب دلتا نهر النيل بين فرعي دمياط ورشيد، وتعتبر ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا لكثير من الصناعات، وتضم 8 مدن هي: طنطا، كفر الزيات، السنطة، المحلة الكبرى، بسيون، زفتى، سمنود، قطور، ويرمز شعارها الذي ترساً ذهبياً بداخله مئذنة وقبة مسجد إلى النهضة الصناعية بالمحلة الكبرى بصفة أساسية والمعالم الأثرية والدينية.

الغربية من المحافظات الصناعية

وتعتبر الغربية من المحافظات الصناعية، إذ يوجد بها أكبر قلاع صناعية للغزل والنسيج والصباغة، وصناعة الزيوت والصابون، وصناعة الأسمدة والكيماويات والمبيدات والورق، وتبلغ مساح تها 1,9 ألف كم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، ويبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي: 378 ألف فدان، كما تشتهر المحافظة بزراعة البطاطس، للسوق المحلي والتصدير فضلاً عن المحاصيل التقليدية، كذلك تعد من أهم المحافظات في مجال الثروة الحيوانية.

ويتنوع الإنتاج النباتي بالمحافظة، إذ تشمل المحاصيل الحقلية: القمح، البصل، الكتان، الفول البلدي، البنجر، الثوم، البرسيم، القطن، الأرز، الفول الصويا، الذرة، السمسم، عباد الشمس، ومحاصيل الخضر: البطاطس، الكرنب، الجزر، البازلاء، الفاصولياء، البطيخ، الباذنجان، ومن أهم محاصيل الفاكهة: العنب، الموز، وتشتهر المحافظة بزراعة الياسمين، خاصة بقرية شبرا بلولة بمركز قطور، التي تنتج أكثر من 50% من الإنتاج العالمي من عجينة الياسمين وتصديره للخارج.

الثروة الحيوانية.. نحو 289 ألف رأس

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني بالمحافظة، يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية حوالي 289 ألف رأس، وبها حوالي 26 مركزًا لتجميع الألبان، والإنتاج الداجني، وتضم 328 مزرعة إنتاج داجني، وتعد أسماك البلطي ومبروك الحشائش، من أشهر الأسماك بالمحافظة.

وأوضح الإنفوجراف، أن القطاع الزراعي لمحافظة الغربية يضم نحو 336 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، فضلاً عن محطتي البحوث الزراعية وبحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة، ومزرعة الجميزة، ومشتل القرشية، ومشتل شبشير الحصة، فضلا عن مزرعة كفر سليمان بسيون، ومشتل نشيل قطور، وحديقة الحيوان بطنطا «الأندلس».

مشروعات زراعية قومية عملاقة

وتضم المحافظة عددا من المشروعات الزراعية القومية العملاقة، مثل: مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، وبلغت تكلفته 76 مليون جنيه، ويتكون من 8 عنابر كل منها من 3 خطوط، ووحدة لإنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى سوق طنطا العمومي للمواشي الذي تم إنشاءه على مساحة 5 أفدنة وفقاً للمواصفات الفنية، وتزويده بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتوافر حمامات ومظلات لرواد السوق.