الانتخابات البريطانية لرئاسة الوزراء.. بوريس جونسون يترشح مجددا

بعد استقالة ليز تراس من منصب رئيس وزراء بريطانيا، تتجه أنظار العالم إلى الانتخابات البريطانية، لمعرفة من سيتولى المنصب.

ورغم عدم الإعلان الرسمي للمرشحين في الانتخابات البريطانية لرئاسة الوزراء، سوى لـ بيني موردونت التي تولت وزارة الدفاع سابقا في الحكومة البريطانية، وريشي سوناك الذي أعلن ترشحه قبل قليل، فإن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، يتجه لإعلان ترشحه.

ريشي سوناك يعلن ترشحه رسميا

وأعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الأحد، ترشحه في الانتخابات البريطانية لرئاسة الوزراء، والتي تعد ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة الحكومة البريطانية.

وقال في تغريدة: «المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة، أريد إصلاح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا».

وأكد النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ، حليف رئيس الوزراء السابق، إن جونسون سيترشح لرئاسة وزراء بريطانيا منوها بأنه حصل على دعم 100 نائب لخوض سباق الترشح.

وأوضح جراهام برادي، المسؤول في حزب المحافظين عن العملية الانتخابية، أن المرشحين يحتاجون إلى الحصول على 100 ترشيح على الأقل من نواب الحزب بحلول الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي لبريطانيا غدا الاثنين لينتقلوا إلى الجولة النهائية، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

رئيس الوزراء البريطاني السابق يترشح للمنصب مجددا

وأضاف: «إذا حصل مرشح واحد على دعم 100 نائب من حزب المحافظين فسيصبح تلقائيا زعيم حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على هذا العدد، يغلق الاقتراع عبر الإنترنت لأعضاء الحزب يوم الجمعة 28 أكتوبر».

ويكون الفائز في الانتخابات البريطانية لرئاسة الوزراء خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين خلال 6 سنوات.