وزير الدفاع البريطاني: لن أرشح نفسي لمنصب رئيس الوزراء.. وأدعم جونسون

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، إنه لن يخوض المنافسة ليحل محل ليز تراس، كرئيس للوزراء، ويميل نحو دعم الزعيم السابق بوريس جونسون، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف «والاس» للصحفيين: «أشعر أنني يمكنني تقديم أداء أفضل في منصبي الحالي»، حيث إنه وعد بأن يبذل قصارى جهده للحفاظ على سلامة الناس من خلال تولي منصب وزير الدفاع.

وأكد «والاس» أنه ينوي أن يبقى في وظيفته الحالية، ولذلك فإنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة، ويُعد «والاس» أحد الوزراء القلائل الذين خرجوا من الاضطرابات السياسية الأخيرة مع تعزيز مصداقيته، وهو يتمتع بشعبية بين أعضاء الحزب، وكان أحد المفضلين لدى وكلاء المراهنات.

والاس أدعم عودة جونسون مجددًا

ويُعد بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك هما المتنافسين المحتملين، على الرغم من أن أيًا منهما لم يعلن رسميًا ترشيحه بعد، وعندما سأله الصحفيون عمن يدعمه، أجاب «والاس» أنه في الوقت الحالي يميل نحو بوريس جونسون.

وفي هذا السياق، قال ولاس: «سيكون هذا رئيس وزرائنا الثالث منذ الانتخابات العامة، وهذا يعني أنه يتعين علينا التفكير في سؤال الشرعية الذي سيطرحه الجمهور على نفسه، وكذلك حول من يمكن أن يفوز في الانتخابات المقبلة».

والاس: لدى جونسون العديد من الأسئلة للإجابة عليها

كما بدا أن والاس يعترف بالتحقيق البرلماني الجاري حول ما إذا كان جونسون قد ضلل المشرعين بشأن انتهاكات الإغلاق COVID-19 في داونينج ستريت، وقال والاس حول ذلك: «أعتقد أنه سيظل لديه بعض الأسئلة للإجابة عليها في هذا التحقيق».

يُذكر أن المشرعين أطاحوا بجونسون قبل ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر بعد فترة ثلاث سنوات أفسدتها الفضائح ومزاعم سوء السلوك.