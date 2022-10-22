تقارير: جونسون يلتقي منافسه المحتمل على رئاسة وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، وريشي سوناك، وزير المالية السابق في حكومة الأول، المرشحين المحتملين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا يلتقيان اليوم.

جونسون وسوناك لم يعلنا رسميا ترشحمها لرئاسة وزراء بريطانيا

وفي الوقت الذي يستعد فيه جونسون وسوناك للترشح لزعامة حزب المحافظين لم يعلن أي منهما رسميا عن ترشحه لزعامة الحزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا،ولم توضح الصحيفة سبب اللقاء، أو ما سيتم مناقشته بين جونسون وسوناك

استقالة ليز تراس

وأوضح كبير المعلقين السياسيين في صنداي تايمز تيم شيبمان، أن الاجتماع تأجل من وقت سابق اليوم السبت، وربما يعقد مساء اليوم، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

واحتدم السباق على رئاسة وزراء بريطانيا بعد إعلان ليز تراس رئيسة الوزراء استقالتها من منصبها الخميس الماضي.