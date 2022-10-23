حملة لكبار المحافظين تكذب فريق جونسون وتطالب بمنعه من رئاسة وزراء بريطانيا

يعمل كبار النواب في حزب المحافظين على منع بوريس جونسون من العودة لرئاسة وزراء بريطانيا، وكذب النواب مزاعم فريق جونسون بأنه حصل على دعم 100 نائب للترشح لزعامة حزب المحافظين.

وقال كبار أعضاء حزب المحافظين إن عودة جونسون لمنصب رئيس الوزراء ستخاطر بموت حزب المحافظين، وستؤدي إلى مزيد من الضرر الاقتصادي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية

زعم فريق جونسون أمس السبت أنه حصل بشكل خاص على دعم 100 نائب ضروري لدخول السباق على زعامة حزب المحافظين على الرغم من دعم 54 فقط له علنًا.

وزراء بريطانيون: عودة جونسون ستؤثر على أسواق المال

وقال وزراء سابقون في مجلس الوزراء يدعمون المرشح المنافس ريشي سوناك إن عودة جونسون من شأنها أن تؤثر بالسلب على الأسواق المالية أيضًا، مما يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في غضون أيام.

وقال أحد زملاء جونسون في مجلس الوزراء السابق إن الجهود اليائسة جارية لحشد الدعم وراء سوناك، لأسباب ليس أقلها أنه سيرمز إلى استقرار الأسواق المالية ويقلل من فرص ارتفاع أسعار الفائدة والرهون العقارية بشكل أكبر.

يشار إلى أن هناك مزاعم بأن مجموعة متشددة من حوالي عشرة نواب معارضين لعودة جونسون سوف تستقيل إذا تولي السلطة مرة أخرى، وقال نواب آخرون من حزب المحافظين إن جونسون سيكافح لتمرير أي قوانين إلى البرلمان في حال عودته، بالنظر إلى قوة الشعور ضده.

قال وزير سابق: «ستكون النهاية بالنسبة لي، أعرف الآخرين الذين يشعرون بنفس الشعور، لقد تركنا الحزب بالفعل وراءنا، إذا عاد جونسون ، سأجد أنه من المستحيل الاستمرار».

روجر جيل يهدد بالاستقالة

وكشف النائب عن حزب المحافظين روجر جيل أنه سيستقيل من حزب المحافظين إذا أصبح جونسون رئيسا للوزراء مرة أخرى، وقال نائب آخر من حزب المحافظين إنهم سينظرون في مكانهم في الحزب في حال عودة جونسون، محذرين من أن هذه هي النتيجة الوحيدة التي تخاطر بالتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة ويمكن أن تشير إلى «نهاية حزب المحافظين» إذا بدأ النواب في الانقسام.

ودعا ديفيد فروست ، وزير البريكست السابق والحليف المقرب لجونسون، زملاءه في حزبه في مجلس العموم إلى دعم سوناك.

حليف جونسون يدعو لدعم سوناك

وغرد زميل حزب المحافظين: «بوريس جونسون سيكون دائمًا بطلاً في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن نمضي قدما ببساطة، ليس من الصواب المخاطرة بتكرار الفوضي والاضطراب الذي حدث في العام الماضي يجب أن يقف حزب المحافظين خلف زعيم مقتدر يمكنه تقديم برنامج محافظ. هذا هو ريشي سوناك».

وظهر بوريس جونسون على الساحة مجددا ويأمل في العودة لرئاسة وزراء بريطانيا مجددا بعد إجباره على التنحي قبل أسابيع، ويشتد التنافس على زعامة حزب المحافظين بين بوريس جونسوننوريشي سوناك وزير المالية السابق، وبيني موردنت والتي تولت سابقا وزارة الدفاع البريطانية.