رئيس الوزراء عن مشروعات الطرق: ننشئ شبكة حضارية تخدم مصر 30 سنة مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية شهدت تدشين 7 آلاف كم طرق، إضافة إلى رفع إنشاء من جديد لـ10 كم أخرى، بإجمالي يصل إلى 17 كم طرق، مضيفًا «الإصلاح صعب على أي دولة، والأسهل إنشاء الجديد، وبالتالي فإن توسيع طريق وسط كتلة سكانية ومساكن عشوائية وغير مخططة كان تحديا خياليًا، واضطررنا إلى دفع مليارات لتعويض الأهالي لإصلاح هذه المشكلة».

توسيع الطرق وسط كتل سكانية ومساكن عشوائية «تحدي خيالي»

وأضاف مدبولي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لم نكتفِ بالقاهرة، لكننا نعمل في كل جزء داخل مصر، نحن نبني بلدًا، مصر على مشارف تنظيم مؤتمر المناخ cop 27، وكل العالم يشدد على ضرورة التوجه إلى وسائل النقل العامة الخضراء والحديثة، وبالتالي فإن مصر ليست أقل من أي دولة، نحن نستثمر في إنشاء شبكة حضارية تخدمنا 30 سنة لقدام».

مصر حققت قفزات غير مسبوقة في مؤشرات البنية التحتية

وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مصر حققت قفزات غير مسبوقة في مؤشرات البنية التحتية، مضيفًا أنَّها أصبحت تحتل المركز 52 في البنية التحتية و28 في شبكة الطرق على مستوى العالم.