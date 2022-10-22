خبراء عن أهمية مشروعات البنية التحتية: حجر أساس استقرار الاستثمارات

اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وهو ما شدد على أهميته الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء له، من أجل تطوير كافة المجالات والقطاعات التي تتعلق بها، لذا تواصلت «الوطن» مع عدد من الخبراء للحديث حول أهمية مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تحدث الدكتور خالد الشافعي، قائلًا إن البنية التحتية في كل مكان بالعالم عنصر غاية في الأهمية وحجر أساس الدول، فإذا كانت هناك بنية تحتية جيدة، نجد استمرارا للاستثمارات القائمة، وزيادتها بشكل مستمر، وتتوجه الدول ناحية البنية التحتية ويتم استحداثها، وفقًا لكل عصر.

الشافعي: لكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة

وأَضاف «الشافعي»، أن مصر نفذت بنية تحتية تؤهلها أن تكون في الريادة دائمًا، واستطاعت معرفة ما تحتاجه منها، فلكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة عن سابقه، فالآن تعتمد البنية التحتية على الطاقة، وكلما تغيرت يتم تحديث البنية التحتية وفقًا لها، مثلما يحدث عند دخول الغاز لبعض المناطق مثلا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تطور في الطاقة يجبر دول العالم على تحديث البنية التحتية من أجل استمرار الصناعات القائمة وللمزيد من الصناعات، بما يتواكب مع البنية التحتية وكل ما هو جديد في الثروة الصناعية.

وأوضح أن مصر تستغل كل ما لديها من مواد خام ومواد أولية لتدخل في الصناعة، وبدليل ذلك أن اليوم حجم الاستثمارات المباشرة نجده وصل إلى 9.1 مليار دولار بدلًا من 5.2، وهذا بناءً على ما تم في البنية التحتية وتحسينها من خلال المشروعات العملاقة.

وتابع أن اليوم هناك مشروعات مثل الرمال السوداء، وهو مشروع قومي للبنية التحتية، يمكن للدولة من خلاله أن تنشئ منتجا محليا قادرا على أن يدخل في العديد من الصناعات، سواء هياكل السيارات، الطيارات السيراميك، والبويات، وكل هذه الأشياء المواد الخام التي تدخل في صناعتها لم تكن متوفرة، ولكنها استطاعت توفيرها من خلال البنية التحتية.

خبير هندسي: مصر فعلت طفرة هائلة في البنية التحتية الصلبة

كما تحدث الدكتور محمد صبري خبير النقل وهندسة المرور، قائلًا إن البنية التحتية نوعان، أولهما الناعمة التي تعد ما يلزم من خدمات لأجل الحفاظ على المعايير الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، أما النوع الآخر وهي البنية التحتية الصلبة، وهي ما يقصد بها البنية المادية التي تتمثل في الطرق والكباري وما على شاكلتها، وأن كليهما في غاية الأهمية للدولة والسكان.

وأضاف «صبري»، أن هناك طفرة هائلة في البنية التحتية خاصة الصلبة بما تم إنجازه من مشروعات مثل وسائل النقل والمطارات والكباري الطرق الجديدة، جميعها أدى لاستقرار الاستثمارات وتطور أداء قطاعات مختلفة مثل السياحة، وتراجع واضح في نسبة العشوائيات بمصر.

صالح: ما تم إنجازه من البنية التحتية بداية قوية لدعم العجلة الاقتصادية

ومن جهته، قال الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، إن الكم الكبير الذي تم إنجازه من البنية التحتية في مصر يعد بداية قوية من أجل دعم العجلة الاقتصادية ولجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف «صالح» أنه لا يستقيم التخطيط الاقتصادي دون مستثمرين، مؤكدًا أن دور الدولة تنظيمي حول العملية الاقتصادية، وأن الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية من أجل إنجاز المؤتمر الاقتصادي والتغلب على جميع المعوقات.

وحول المؤتمر الاقتصادي، أوضح أن هناك منهجية في جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، ولدى الرئيس رؤية في ذلك لتفعيل عملية الإصلاح الاقتصادي.