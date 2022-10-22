حالة الطقس غدا الأحد 23 أكتوبر.. نشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، إذ تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري ومدن القناة تساقط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 70% تقريبا، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

حالة الطقس غدًا

ويسود حالة الطقس غدا الأحد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وذكرت «الأرصاد» أن حالة الطقس غدًا يسودها نشاط لحركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 26- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19.

6 أكتوبر 27 - 18.

بنها 26 - 19.

دمنهور 26- 18.

كفر الشيخ 26- 18.

المنصورة 25 - 19.

دمياط 25 - 21.

بورسعيد 25 - 21.

الإسماعيلية 26 - 17.

السويس 26 - 18.

الزقازيق 26 - 19.

شبين الكوم 26 - 19.

طنطا 25 - 18.

شلاتين 32 - 23.

الإسكندرية 25- 18.

العلمين الجديدة 25- 18.

وادي النطرون 28 - 18.

مطروح 24- 19.

السلوم 25 - 16.

سيوة 25- 16.

العريش 26 - 20.

رفح 26 - 20.

الطور 28- 20.

كاترين 22- 13.

رأس سدر 30- 18.

نخل 24- 15.

طابا 26- 21.

نويبع 28- 22.

حلايب 29- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 28- 15

سوهاج 29- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 31- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.