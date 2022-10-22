حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار خفيفة ورعدية بنسبة حدوث 60%

تشهد حالة الطقس غدًا بالإسكندرية، بعض الاضطرابات الجوية، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تسقط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة على السواحل الشمالية بما فيها الإسكندرية تسجل غدا: العظمى 25 والصغرى 19، وهو ما يعكس حالة البرودة نتيجة انخفاض درجات الحرارة عما كان عليه الوضع اليوم وأمس.

شركة الصرف الصحي تتعامل وفق حالة الطوارئ

وتتعامل شركة الصرف الصحي وفق حالة الطوارئ التي رفعت ظهر أمس، بحسب حديث المهندس محمود نافع رئيس الشركة، موضحًا أنه حتى الوقت الحالي لم تشهد المحافظة سقوط أمطار.

رجال الصرف الصحي يتعاملون مع أي طارئ

وأوضح «نافع» لـ«الوطن»، أن رجال الصرف الصحي يستعدون في أماكنهم لأي طارئ والتعامل معه سريعًا حيث تتم عمليات تصرف المياه بشكل سريع وعدم حدوث أي إعاقة مرورية.

وتتشابه توقعات طقس اليوم السبت، مع توقعات حالة الطقس غدًا في الإسكندرية، حيث كان من المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا.