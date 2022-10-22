حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي اليوم، حالة الطقس الأيام القادمة، ويتوقع الخبراء أن تكون درجات الحرارة مناسبة لفصل الخريف، وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية مثل أمطار على بعض المناطق ونشاط للرياح.

حالة الطقس الأيام القادمة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام القادمة، فأن الطقس خلال الفترة من غد الأحد وحتى الجمعة المقبلة، يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء والصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة ليكون مائلا للحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

واستمرارا لحالة الطقس الأيام القادمة، تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة رعدية في بعض الأحيان بنسبة 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، وتكون الأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وذلك غدا الأحد.

أما الإثنين، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وخلال الفترة ما بين الثلاثاء وحتى الجمعة، تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء حتى يوم الجمعة المقبل كالتالي:

درجات الحرارة يوم الأحد 23 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة يوم الإثنين 24 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 26 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم الخميس 27 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم الجمعة 28 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.