السيسي: ردود الفعل الشعبية على «الإصلاح» شكلت هاجسا لدى صنّاع القرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ردود الفعل الشعبية لتحمل ضغوط الإصلاح الاقتصادي، شكلت هاجسا ضخما وعميقا لدى صنّاع القرار وتقديرات الأجهزة المعنية.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، وضيوف مصر من العرب والأجانب، أنّ قرار الإصلاح الاقتصادي حين جرى اتخاذه كان بمثابة «عبور قناية»، متابعا: «إذا تأخرنا في اتخاذ القرار كان الأمر سيتحول إلى (عبور بحر)، وهو أمر صعب للغاية، لكنّنا اتخذنا القرار ونفذنا وجاء التوفيق من عند الله».