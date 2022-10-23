الرئيس السيسي: أنفقنا 7 تريليونات جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية للتطوير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا، وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها، في ظل الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتحدث عن 7 تريليونات جنيه، صرفت خلال الـ8 سنوات الماضية في الإنفاق على الدولة للتطوير، وهذا يساوي الآن 350 مليون دولار تقريبًا.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ ما تم تحقيقه من إنجازات وما أنفق حتى الآن ليس كثيرًا، مشيرا إلى أنّ الوزراء حينما يقولون إننا حققنا الكثير من الإنجازات، أسألهم عنها «حققنا إيه؟».