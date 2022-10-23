السيسي: هدفي الاستثمار والبناء.. ولم أغامر بشعبيتي في 2015

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مواجهة التحديات التي عانت منها مصر، اصطدمت بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهشّ للدولة، بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة التي تتسم بالخطورة، موضحًا: «يجب دراسة البيئة المصاحبة لي، والاطلاع على حجم صلابة الدولة كرأي عام، وهل يمكن تمرير المسار الذي يتم التحرّك فيه أم لا».

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه في العام 2015 رفعنا بعض الدعم عن الوقود، والبعض قالي إنّ الرئيس السيسي يغامر بشعبيّته، لكنّ تقديره في هذا الوقت، انصب في أهمية استثمار الرصيد الموجود بأكبر شكل في الإصلاح والبناء.

الاستثمار والبناء

وتابع الرئيس السيسي: «رأيت أنّ الفرصة قد لا تعوّض مرة أخرى، وقد لا يوجد مسؤول آخر في المكان بحجم رصيد كبير يجعل الناس يقبلون قراراته».

وأكد الرئيس السيسي، أنّه لو لم يكن منتبها جيدا وواعيا بأهمية الاستفادة من الفرصة لخدمة شعبه وبلده، لفاتت الفرصة على مصر.