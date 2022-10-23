محافظ كفر الشيخ: رفع 1997 طن قمامة ومخلفات من القرى والمدن

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع المخلفات وحملات نظافة بكافة مراكز ومدن «كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، ومصيف بلطيم، ومسير، وسيدي غازي، والبرلس، ومطوبس، وفوه، وقلين، والرياض، ودسوق»، وتمكنت الحملات من رفع 1997 طنا من القمامة من الشوارع والأحياء والقرى، ونقلها للمقالب المخصصة لجمع القمامة.

حملات نظافة بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكاتف الأجهزة المحلية لتنظيم حملات نظافة بالشوارع والأحياء والقرى، إضافة لتوفير المحافظة كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سُبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات، والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

منع تراكمات القمامة

وأوضح المحافظ أن جميع الوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة كفر الشيخ شنت عدة حملات النظافة لرفع المخلفات والأتربة، ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، وشفط الأتربة من جانبي الطرق، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، لتسيير الحركة المرورية، وذلك بمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بكل وحدة محلية، موجهاً الشكر للعمال والمشاركين في أعمال النظافة.