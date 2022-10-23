بعد عرض الحلقة الأولى.. المخرج حسام الجوهري يشيد بـ«الضاحك الباكي»

إشادات عديدة وجهها الجمهور لمسلسل «الضاحك الباكي» عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والذي أذيعت أولى حلقاته مساء أمس على شاشة قناة «CBC»، والذي يحمل توقيع المخرج محمد فاضل ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل الذي يجسد شخصية نجيب الريحاني، بجانب الفنانين فردوس عبد الحميد، رزان مغربي، محمد سليمان ومصطفى شوقي.

وتحدث المخرج حسام الجوهري عن الحلقة الأولى من مسلسل «الضاحك الباكي»، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «بعد مشاهدة الحلقة الأولى مبروك لكل فريق العمل»، وأشاد بالموسيقى التصويرية في المسلسل للموسيقار إسلام صبري، موضحا: «من أهم جواهر العمل هو الموسيقي التصويرية للموسيقار إسلام صبري».

وأضاف الجوهري: «استطاع النص الموسيقي أن يحدث تأثير عظيم جدا على استجابتنا للمحتوي العاطفي للصورة، من خلال اندماجه مع العناصر المرئية والدرامية والإيقاعية للعمل ككل، وفي مثل هذه اللحظات قد ندرك إلى أي مدى تكون قد أبدعت في إكمال وتعزيز البنية الدرامية، وإضافة مستويات من المعني للصورة المرئية.. مبروك لكل صناع العمل».

قصة وأبطال مسلسل «الضاحك الباكي»

يتناول المسلسل جوانب من حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني ومن خلالها يتطرق إلى ملامح المجتمع المصري وملامح الحياة السياسية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى رموز الفن المصري الذين صادفهم الريحاني خلال حياته، ويشارك في البطولة كل من عمرو عبدالجليل (نجيب الريحاني)، رزان مغربي (بديعة مصابني)، مصطفى شوقي (سيد درويش)، محمد سليمان (استيفان روستي)، ياسر الطوبجي (بديع خيري)، بالإضافة إلى فردوس عبد الحميد في دور والدة نجيب الريحاني.

مواعيد عرض مسلسل «الضاحك الباكي»

كشفت شبكة قنوات «CBC» عن مواعيد عرض مسلسل «الضاحك الباكي» من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، حيث تذاع الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «CBC»، وتعاد مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحا، والثانية في الـ 12 ظهرا.

بينما تذاع الحلقة الجديدة على شاشة قناة «CBC دراما» في تمام الساعة الـ 11 مساء، وتعاد ثلاث مرات، الأولى في الـ 5 صباحا، الثانية في الـ 10 صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الـ 4 عصرا.