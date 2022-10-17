البرومو الأول لمسلسل «الضاحك الباكي» قبل عرضه على «CBC» (فيديو)

طرحت قناة «CBC» البرومو الدعائي الأول، لمسلسل «الضاحك الباكي» بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة.

نجيب الريحاني وعلاقته بـ جورج أبيض وسلامة حجازي

وتضمن البرومو الذي طُرح عبر قناة «CBC»، رحلة صعود الفنان نجيب الريحاني، وأبرز المحطات التي خاضها، وكذلك مواقفه السياسية، وتعاونه مع جورج أبيض، وسلامة حجازي، ودورهما في النجاحات الفنية التي حققها.

تعرف على أحداث وأبطال مسلسل الضاحك الباكي

مسلسل الضاحك الباكي، يستعرض حول قصة حياة الفنان نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

مسلسل الضاحك الباكي، من بطولة عمرو عبدالجليل، ورزان مغربي، ومحمد سليمان، ومصطفى شوقي، وفردوس عبدالحميد، وهاجر الشرنوبي، ومحمد صلاح أدم، وأحمد علي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

إشادات جماهيرية بالإعلان الأول لـ الضاحك الباكي

وحظى البرومو الأول لمسلسل الضاحك الباكي، بإشادات جماهيرية واسعة، وتضمنت تعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي «أخيرًا رجعوا يعملوا سيرة ذاتية للفنانين»،، «كل الحب والتوفيق والنجاح لصناع المسلسل.. شكله هيبقى خطير».