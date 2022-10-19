الطفل زياد الشرقاوي يجسد نحيب الريحاني صبيا في «الضاحك الباكي»

أعلن الطفل زياد الشرقاوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجسيده شخصية نجيب الريحاني في مرحلة الطفولة، خلال أحداث مسلسل الضاحك الباكي.

ونشر زياد صورة شخصية من المسلسل، وظهر مرتديا «طربوش وبدلة بشورت»، وعلق قائلا: «الضاحك الباكي شخصية..نجيب الريحاني، مفاجأة مش كده.. يا رب الدور يعجبكم، شرف كبير أوي إني ألعب دور ممثل عظيم زي نجيب الريحاني»

وأضاف: «انتظروني في مسلسل الضاحك الباكي بدءا من السبت 22 أكتوبر الساعة 8م على cbc والساعة 11م علي cbc drama»

مسلسل الضاحك الباكي

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني والفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل والمسلسل من تأليف محمد الغيطي.

المسلسل تدور أحداثة حول قصة حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن في تلك الحقبة الزمنية المهمة حيث يوثق المسلسل لفترة زمنية لشكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20.