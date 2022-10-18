أبطال مسلسل الضاحك الباكي.. يجسد حياة نجيب الريحاني ويُعرض السبت

تصدر أبطال مسلسل الضاحك الباكي، والذي يجسد السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني، ويوثق الحياة السياسية والاجتماعية في مصر مع بداية القرن العشرين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول رواد السوشيال ميديل المقطع الدعائي للمسلسل، والمقرر عرضه على شاشة قناة cbc يوم السبت المقبل، الموافق 22 أكتوبر من الشهر الجاري، في الساعة 8 مساءً.

ويترقب الجمهور معرفة الأدوار التي يجسدها أبطال مسلسل الضاحك الباكي، حيث يقدم عمرو عبدالجليل شخصية نجيب الريحاني، الذي يعد من رواد الفن المصري والعربي، وقدّم العديد من المسرحيات في بدايات القرن الماضي، ودخل عالم السينما عام 1937 من خلال فيلم «سلامة في خير».

أبطال مسلسل الضاحك الباكي لنجيب الريحاني

وتستعرض «الوطن» أبرز أسماء أبطال مسلسل الضاحك الباكي عن حياة نجيب الريحاني، وذلك من خلال السطور التالية:

- عمرو عبدالجليل في شخصية نجيب الريحاني.

- فردوس عبدالحميد تلعب دور والدته.

- محمد سليمان في شخصية استيفان روستي.

- رزان مغربي تجسد شخصية بديعة مصابني.

- مصطفى شوقي في شخصية سيد درويش.

- هاجر الشرنوبي.

- أحمد السلكاوي.

- محمد صلاح آدم.

- عبدالله عبدالغني.

يعرض على cbc السبت المقبل

مسلسل الضاحك الباكي، المقرر عرضه على شاشة قناة cbc، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل الذي يعود للدراما بعد غياب أكثر من 10 سنوات.