عمرو عبد الجليل يجسد نجيب الريحاني.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل الضاحك الباكي؟

تفاعل الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي، مع شخصية عمرو عبد الجليل بمسلسل الضاحك الباكي، عقب إعلان تجسيده قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي يعتبر من أبرز فناني الجيل القديم، إذ أعرب عدد كبير منهم أنه ينتظر بشغف كبير عرض المسلسل.

سيرة نجيب الريحاني في مسلسل الضاحك الباكي

حظى إعلان مسلسل الضاحك الباكي، على ردود فعل واسعة، ليس من الجمهور فقط، لكن من الفنانين أيضا، لعل أبرزهم نور محمود، الذي كتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ولأني بحب الأستاذ العظيم نجيب الريحاني جدا.. فأنا مستني المسلسل ده جدا جدا (الضاحك الباكي).. بالتوفيق والنجاح الكبير لكل أفراد العمل إن شاء الله».

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجنماعي، بشدة مع الإعلان الأول للمسلسل، إذ كتب أحدهم: «الضاحك الباكي.. عن قصة الفنان الكبير نجيب الريحاني رحمة الله عليه.. هنشوف النجم عمرو عبد الجليل في حته تانية بعد عرض المسلسل ده.. برضوا بقول لو اتعمل صح.. أنا مستني المسلسل ده بفارغ الصبر من الأستاذ والفنان القدير عمرو عبد الجليل.. وكالعادة هيكون مبدع».

وكتبت أخرى: «هي دي الأخبار اللي محتاجين نشوفها على الصبح، عمرو عبد الجليل أعلن عن عرض مسلسل (الضاحك الباكي) عن قصة حياة عبقري الكوميديا نجيب الريحاني للمخرج الكبير محمد فاضل قريباً.. و في رأيي الشخصي إن عمرو عبد الجليل قادر على هذا التحدي الصعب، لإنه موهبة كبيرة وطاقة فنية عظيمة، وكان محتاج يخرج من العباية اللي لبسهاله المنتجين الفترة الأخيرة، محتاج فرصة زي دي وتوجيهات مخرج عنده خبرة لا يستهان بها زي محمد فاضل.. متفاءلة وفي انتظار عمل قوي ودسم، وبالتأكيد مليان مشاعر ضحك و بكي».

أبطال مسلسل الضاحك الباكي

يشارك في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي» مع عمرو عبد الجليل، كل من رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفي شوقي، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح ادم، أحمد علي، أحمد السلكاوي، عبد الله عبد الغني، هاني شو، ومن تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج محمد فاضل.