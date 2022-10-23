المشدد 7 سنوات لعاملة حضانة بالقليوبية تسببت في وفاة طفل

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على واقعة مصرع طفل بيد عاملة بحضانة في مركز الخانكة بالقليوبية، بعد تعديها بالضرب المبرح عليه، وقضت بحبسها 7 سنوات.

وصدر الحكم في محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، ومحمود جدي عبده عبد المقصود، وأحمد أسامة محمد دبوس، وأمانة سر سامي محمود.

توجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت

وكشفت التحقيقات في القضية، أن المتهمة «نورة م م»، 31 سنة، عاملة في حضانة، ضربت الطفل «م أ»، 4 سنوات، داخل إحدى حضانات تعليم الأطفال، وأفضى هذا التعدي إلى وفاة المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من أسرة الطفل، يفيد وجود علامات ضرب وتعذيب على جسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى.

واتهمت الإسرة إحدى العاملات بالحضانة التي يذهب لها الطفل بالتعدي عليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين ثبوت تعدي المتهمة على الطفل المجني عليه، وجرى سؤال الأطفال والقائمين على المكان والاستماع لأقوالهم في تحقيقات النيابة.

حبس العاملة

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعي، والذي أكد أن وفاة الطفل المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات التي أحدثتها المتهمة به جراء التعدي عليه، فأحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمة.