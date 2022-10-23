السيسي: الشعب قبِل التحدي والحكومة تبذل ما في وسعها للعبور والنجاح

قال الرئيس عيدالفتاح السيسي، إنّ أي مسار اقتصادي وأيّ حلول تطرح يجب على متخذي القرار والمسؤولين عنها، معرفة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية جاهزة لذلك أم لا، مؤكدا أن الشعب المصري قبل التحدي والتضحية للإصلاح، وكذا الحكومة والقيادة يبذلان ما في وسعهما للعبور والنجاح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بفعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، «هل نحن مستعدون للتكلفة شعبًا وحكومة وقيادة أم لا؟.. بعد ما تحدثنا فيه الآن يجب ألا نفتح نافذة على فترة زمنية واحدة واعتبار واحد.. ضعوا كل الاعتبارات مع بعضها وفي فترة زمنية ذات شأن، لتكتمل الصورة، وترى مسارا لتحكم بهل توجد فرصة حقيقية أم لا.. وهل نحتاج إلى مزيد من التضحيات أم لا».

وتابع الرئيس السيسي: «عن التحدي والحلول.. لو أن الحلول أقل من التحدي.. سيكون التحدي كبيرا وسيزيد.. لو كانت الحلول والتحديات متساوية لن يزيد.. لكن لو كانت الحلول أكبر من التحدي فالأخير سيتراجع.. وهذا يعني أنّ كل إجراء نأخذه ويكون صعبا وقاسيًا في مسار فهم حقيقي، سيحقق النتيجة التي نرجوها».

وأكد الرئيس: «بكل صدقٍ وتواضعٍ من التجربة خلال السنوات السبع الماضية، أثبتت أننا لم نعرف ولا نفهم ولم نقدر حقيقة المصريين، المفاجأة إن التجربة أثبتت أنّنا لم نفهم أنّ الشعب قبِل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، وكانت الفكرة هي استراتيجية المحاور المتوازية، يعني البقاء والتنمية، يعني إصلاح القديم وبناء الجديد».