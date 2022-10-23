السيسي: الإسلام السياسي لم يخطط لبناء الدولة.. وعمل على التشكيك والتخريب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجع نحو التنمية، لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه، والتخريب أحيانا، مضيفا أنّ الإسلام السياسي لم يكن لديه مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة، في ظل غياب الرؤية عن حجم التحديات المطلوب مواجهتها.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أنّ وزير التجارة والصناعة كان موجودا في البرلمان، ثم جاء إلى الحكومة، وسألته هل الواقع الذي تراه الآن، هو الواقع الذي كنت تناقشه تحت قبّة البرلمان أم لا؟، مضيفا: «سأترك لك الرد، تفضّل».

وأجاب المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قائلا إنّ الواقع مختلف تماما، قائلا: «كنت أقدّر الصورة من وجهة نظر الشارع وما وصلني منه، وحين دخلت إلى دولاب العمل التنفيذي وجدت الأمر صعب للغاية».