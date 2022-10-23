«موديز» تغير نظرتها لاقتصاد بريطانيا إلى «سلبية» بسبب عدم الاستقرار

غيرت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى «سلبية»، بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حسب بيان للوكالة، اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة إلى وجود دافعين وراء تغيير توقعاتها للاقتصاد البريطانية، الأول هو «ارتفاع المخاطر على الائتمان البريطاني، بسبب عدم الوضوح في وضع السياسات والتغير المستمر للمشهد السياسي الداخلي».

وقالت إن هذا الأمر أعاق قدرة بريطانيا على التعامل مع الصدمة الناجمة عن توقعات بمستويات نمو أضعف، وارتفاع معدلات التضخم، مضيفة أنها نظرت إلى الميزانية المصغرة للحكومة البريطانية، والتراجع عن أغلب السياسات التي تضمنتها، واستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، على أنها انعكاس لاستمرار عدم الوضوح في السياسات الضريبية، التي كانت سائدة في السنوات الماضية.

مظاهرات في مدن ألمانية ضد التضخم

وخرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن ألمانية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، على خلفية أزمة الطاقة في البلاد، وطالب منظمو المظاهرات السلطات بتقديم مساعدة حقيقية للشرائح منخفضة الدخل في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتوزيع العبء بشكل عادل عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء.

ووفقا لمراسل وكالة «تاس» في برلين، سار المشاركون أمام مكتب المستشار الاتحادي والبوندستاج إلى بوابة براندنبورج، وتم الإعلان عن مشاركة 20 ألف شخص في المظاهرة، بينهم سياسيون من حزب اليسار، وأعضاء حكومة الولاية في برلين، كاتيا كيبينج ولينا كريك وكلاوس ليدر.