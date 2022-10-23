مستثمر مصري بلندن: بريطانيا في أسوأ أحوالها اقتصاديا واجتماعيا

قال أحمد لطفي، مستثمر مصري مقيم في لندن، إن المملكة البريطانية تمر حاليا بأسوأ أحوالها اقتصاديا واجتماعيا، حيث إن الأسعار في الزيادة بشكل جنوني، والتخبط السياسي كبير، ما قلل التصنيف الائتماني للملكة بنظرة سلبية، وهي نظره تشائمية للغاية، بخلاف انهيار العملة أمام الدولار.

لطفي: المملكة خسرت 37 مليار جنيه إسترليني بعد تصريحات رئيسة الوزراء

وأضاف «لطفي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المملكة خسرت 37 مليار جنيه إسترليني بعد تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة بعدما أكدت رفعها الضرائب عن العديد من القطاعات ومختلف الوعود التي تحدثت عنها ولم تستطع أن توفي بها.

لطفي: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت جدا على أسعار الطاقة

واستطرد: «الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة جدا على أسعار الطاقة بالأخص، والفواتير زادت بنسبة 50%، وهناك حالة من الغموض في الاتجاه السياسي والاقتصادي للدولة دفع العديد من المستثمرين بإنهاء عمل شركاتهم لأنهم لا يعلمون ماذا يحمل لهم المستقبل القريب».

وأوضح أن مشروعه الذي يسعى إلى تحقيقه في مصر هو توطين سياحة اليخوت، حيث أنه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية لم تستطع مصر اغتنامها في تنمية سياحة اليخوت، حتى ذهبت مثل تلك الاستثمارات إلى عدد من الدول الأخرى، «الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سنستقطب بها رجال الأعمال الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لترك يخوتهم فيها، ويجب أن يكون الجو فيها مناسبا».

واختتم: «قدمنا مقترحا لتطوير صناعة وسياحة اليخوت في مصر، إحنا لا نستغل هذا الملف على أكمل وجه، وإحنا عندنا مشاكل ولازم نحلها علشان نستغل تلك الأزمة الراهنة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيوح إلى مصر، ومارينا الجلالة هي موقع نموذجي لسياحة اليخوت».