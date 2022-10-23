حبس عاطل متهم بقتل شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات على منزل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه واستعجال تقرير الطب الشرعي.

وكان شخص يعمل «قهوجي» قد لقي مصرعه إثر إصابته بجرح طعني بالبطن على يد شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات أسرية على المنزل الذي يسكنون به في دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

التصريح بدفن جثة القتيل

وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة القتيل.

تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن ومقيم منطقة منطي دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «رجب ع م»، 32 سنة، «قهوجي» مقيم منطقة منطي دائرة المركز، بجرح طعني بالبطن خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه «سيد ع»، 30 سنة، عاطل، بسبب خلافات أسرية بينهما على المنزل الذي يسكنون به، وذلك باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفى.

العقوبة القانونية المتوقعة

وأوضح أحمد داود، محام بالقليوبية، أن عقوبة المتهم في هذه الواقعة مع توصيفها مشاجرة تكون ضرب أفضى إلى موت، ويتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والعقوبة فيها تصل إلى السجن بين 3 سنوات إلى 7 سنوات، ولا يجوز التنازل فيها طبقا للقانون، وفي حالة توصيفها قتل دون سبق إصرار وترصد، تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.