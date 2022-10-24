إجراءات طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة وشروطها.. اعرف التفاصيل

الحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة واحد من الأمور المهمة التي يسعى لها الكثير من المواطنين وتحديدًا الذين انتقلوا مؤخرا للعيش داخل تلك المدن للاستقرار بها وباتوا في حاجة لهذا الترخيص.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجراءات وشروط الحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة على هذا النحو:

ويتم الحصول على ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة من خلال عدة خطوات كالتالي:

إجراءات طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

5 خطوات تتم لتقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة وفي مقدمتها التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة)، ثم انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة، ثم تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)، وأخيرا يتم استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة).

شروط الحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

وعن شروط الحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة، فإنه يجب أن يكون المتقدم للخدمة مالك الأرض أو وكيل عمل عنه، فضلا عن ضرورة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة عن الأرض.

مستندات الحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

وبشأن المستندات الرسمية للحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة، فيتوجب تقديم صورة من إثبات الشخصية أو التوكيل الرسمي إلى جهة الحصول على الخدمة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر لتحصل على الطلب خلال مدة 50 يوما.