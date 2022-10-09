فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر بنظام «اللحد» بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام «اللحد» بمساحة 40م2 تقريباً للمقبرة، بمدينة سوهاج الجديدة.

التخصيص بنظام حق الانتفاع

وأوضح نائب رئيس الهيئة أنَّ التخصيص يكون بنظام حق الانتفاع؛ على أن يتقدم راغبي الحجز لشراء كراسة الشروط من جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط حتى 25 أكتوبر 2022 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز المقابر

ولفت إلى أنَّه يشترط لـ حجز المقابر أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً، مصري الجنسية وليس شخصاً معنويا «شركة أو مؤسسة»، ومن قاطني مدينة سوهاج الجديدة، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته من الزوج والزوجة والأولاد.

وأضاف رئيس الهيئة أنَّه لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وذلك طبقاً للوارد بكراسة الشروط، موضحاً أنه سيتمّ التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتمّ الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وموعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.