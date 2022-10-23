استعدادات «شباب كفر الشيخ» لانطلاق نموذج محاكاة مجلس الشيوخ «إلكترونيا»

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الاجتماع التحضيري لإجراء انتخابات نموذج محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وشريف السواق، مسؤول الربط بالمديرية، وأعضاء اللجان الانتخابية بالإدارات الفرعية، لتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء العملية الانتخابية التي ستُجرى يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التزام القائمين على الانتخابات بالشفافية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على ضرورة التزام القائمين على العملية الانتخابية داخل مراكز الشباب، بالشفافية والحياد التام مع كل الشباب، وأن جميع العاملين بالشباب والرياضة يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع ضرورة مراعاة الدقة في مراجعة صحة عضوية جميع الناخبين بمركز الشباب ويراجعها مسؤل الهيئات وإثبات الشخصية «الرقم القومي»، موضحاً أن لكل مرشح مندوب واحد يحمل تصريحا مختوما من المديرية وله الحق في التواجد داخل قاعة الانتخاب لمدة دقيقة واحدة، وبالتبادل مع وكلاء المرشحين الآخرين، ويمكنه الدخول مرات أخرى لنفس المدة، كما يحق للمرشح أن يكون له وكيل يزيد عن حقوق المندوب في إمكانية تسجيل أي واقعة في المحضر إذا أراد.

مراكز الشباب جاهزة للانتخابات

وأضاف «محروس»، أن جميع مراكز الشباب يتوفر بها جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، ويتم غداً الاثنين عمل بث تجريبي من جميع مراكز الشباب عبر برنامج «زووم» مع مسؤل الربط الإلكتروني الرئيسي بالمديرية، للتأكد من كافة الإجراءات بالمقرات الانتخابية وسلاسة وسهولة التعامل مع الموقع، وإزالة أي عوائق قبل استقبال المرشحين صباح الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساءً.

وتابع: يلتزم المركز باستمرار التصويت مع آخر ناخب داخل أسوار المركز، موجها بتفعيل غرفة عمليات مركزية تبدأ من الآن وتستمر حتى الخامسة مساءً قبل وأثناء الانتخابات.

تذليل العقبات أمام العملية الانتخابية

وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أنه تم توجيه التعليمات لكافة مديري الإدارات الفرعية بتذليل أي عقبات أمام مسؤولي الربط الإلكتروني ومشرفي البرلمان بالمقرات الانتخابية، والالتزام بالحياد التام، لافتاً أن جميع خطوط التواصل مفتوحة أمام كافة المشرفين من الآن حتى نهاية الانتخابات.

وتشهد العملية الانتخابية التي تُشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تقسيم المحافظات إلى مرحلتين، «المرحلة الأولى» تضم 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر»، وجرت عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 10 و11 أكتوبر الماضي.

وتضم «المرحلة الثانية» 13 محافظة هي «كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط»، وتُجرى عملية التصويت الإلكتروني في المرحلة الثانية خلال يومي 25 و26 أكتوبر.