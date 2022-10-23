«التعليم» تعلن مواصفات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 لمادة الرياضيات «الجبر وحساب المثلثات والهندسة» للصفين الأول والثاني الثانوي، طبقاً للقرار الوزاري 168 لسنة 2022.

مواصفات امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان صدر عنها، أنّه بالنسبة لامتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر في مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي تكون كالتالي:-

- يتضمن امتحان الجبر 4 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال مقالي بدرجتين.

- يتضمن امتحان حساب المثلثات سؤالين موضوعيين، وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال بدرجتين.

- يتضمن امتحان الهندسة 6 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وتكون درجة السؤال من درجة واحدة، وسؤالين مقاليين، وتكون درجة السؤال من درجتين.

- زمن الاختبار حصتان 90 دقيقة، ويكون الامتحان على مستوى المدرسة ويوضع بمعرفة موجه المادة.

- الدرجة الكلية للاختبار 20 درجات لكل شهر، ويتم حساب الدرجة الأعلى التي حصل عليها الطلاب في الاختبارين، ثم تقسم على 2؛ لتصبح الدرجة النهائية من 10 درجات.

- اختبار نهاية شهر أكتوبر يشتمل على أسئلة تستهدف أجزاءً من المنهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر فقط.

- اختبار نهاية شهر نوفمبر يشتمل على أسئلة، تستهدف أجزاءً المنهج التي تمّ تدريسها خلال شهر نوفمبر فقط.

امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي

كما حدّدت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان مادة الرياضيات لشهري أكتوبر ونوفمبر للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- زمن الاختبار حصتان 90 دقيقة «الامتحان على مستوى المدرسة يوضع بمعرفة موجه المادة».

- الدرجة الكلية للاختبار 20 درجات لكل شهر، ويتم حساب الدرجة الأعلى التي حصل عليها الطالب في الاختبارين ثم تقسم الدرجة على 2؛ لتصبح الدرجة النهائية من 10 درجات.

- اختبار شهر أكتوبر يشمل على أسئلة تستهدف أجزاءً من المنهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر فقط.

- اختبار نهاية شهر نوفمبر يشتمل على أسئلة تستهدف أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر.

- يتضمن امتحان التفاضل 4 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال مقالي وتكون درجة السؤال درجتين.

- امتحان حساب المثلثات يتضمن سؤالين موضوعيين، اختيار من متعدد ودرجة لكل سؤال، وسؤال مقالي بدرجتين.

- امتحان الجبر يتضمن 6 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد بدرجة لكل سؤال إضافة إلى سؤالين مقاليين بدرجتين على السؤال.