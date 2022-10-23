استشاري تربوي: رؤية التعليم 2030 تهدف إلى إعداد الطالب لسوق العمل

قال الدكتور محمد خليل، الاستشاري التعليمي والتربوي، إنّ خطة وزارة التربية والتعلبيم الخاصة بتخفيف المناهج للمراحل التعليمية مهمة للغاية؛ لضمان استيعاب الطفل للمقررات الدراسية والاستفادة منها، فضلًا عن تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنّ رؤية التعليم 2030 هي إعداد الطالب لسوق العمل.

خطة التعليم الحديثة تركز على التطبيق العملي

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ خطة التعليم الحديثة تهدف إلى تقليل النظريات والتركيز على التطبيق العملي؛ ليقدر الطالب على فهم متطلبات سوق العمل منذ الصغر، لافتًا إلى أنّه يجرى تعليم الطفل مهارات البحث والتفكير من خلال بنك المعرفة المصري بدلًا من الحفظ والتلقين.

وتابع بأنه يتم تطوير وتخفيف المناهج من المرحلة الإبتدائية، لافتًا إلى أنه تم تخفيف مناهج مرحلة الصف الخامس الإبتدائي بعد كثرة الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، كما تم إدخال فكرة الهوية المصرية بمناهج تلك المرحلة.

إدخال الهوية المصرية في المناهج

وأشار الاستشاري التعليمي والتربوي، إلى أنّ العمل على فكرة إدخال الهوية المصرية في المناهج تهدف إلى تعليم وتعريف الطفل بتاريخ بلده بطرق شيقة، مؤكدًا أنّ خطة التعليم الجديدة تخاطب ذكاء الطالب.

وأوضح «خليل»، أنّه يتم تهيئة الطالب في كل المراحل التعليمية على مهارات البحث والتفكير والاعتماد على نفسه من خلال فهم المناهج الدراسية من الفيديوهات التعليمية على كل المنصات، وموقع يوتيوب وخدمة «QR code»، ومن ثم تدريبه وتأهليه لمهارات العرض في مرحلتي الإعدادية والثانوية.