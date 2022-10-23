محافظ بنك إنجلترا السابق: علينا مواجهة الشعب بالوضع الاقتصادي الصعب

حذر محافظ بنك إنجلترا السابق من أن المملكة المتحدة تواجه حقبة أكثر صعوبة وصرامة من حالة التقشف التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عام 2008 من أجل استقرار الاقتصاد، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال اللورد ميرفين كينج إن الشخص العادي يمكن أن يواجه ضرائب أعلى بكثير لتمويل الإنفاق العام، وهو تحذير يأتي في وقت من المقرر أن يضع وزير المالية جيريمي هانت خططه الاقتصادية في 31 أكتوبر، والذي ألغى بالفعل جميع التخفيضات الضريبية التي أعلنها في عهد ليز تروس.

مواجهة الشعب البريطاني

وقال اللورد كينج إن الوقت حان للوقوف أمام الشعب ومواجهته بشأن الصعوبات التي تواجهها البلاد، مضيفا أن الإنفاق العام لن ينخفض ​​إذا كان أي شيء سيرتفع وبالتالي يجب زيادة الضرائب لسد الفجوة الموجودة في الوقت الحاضر، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعطي صورة سعيدة للغاية للسنوات القليلة القادمة.

وأضاف: «ولكن ما نحتاجه هو حكومة ستخبرنا في الواقع بصراحة أن هناك انخفاضًا في مستوى معيشتنا الوطني لأننا قررنا مساعدة أوكرانيا ومواجهة روسيا، وهذا يعني أنه سيتعين علينا جميعًا تقاسم العبء، لا يمكننا وضع كل ذلك على أطفالنا وأحفادنا».

ضرائب أعلى بشكل ملحوظ

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة تواجه فترة مماثلة من التقشف التي قدمها آنذاك جورج أوزبورن في عام 2010، قال اللورد كينج: «قد يكون الأمر أكثر صعوبة من بعض النواحي».

وأضاف: «التحدي هو إذا أردنا المستويات الأوروبية لمدفوعات الرعاية الاجتماعية والإنفاق العام، فلا يمكنك تمويل ذلك بالمستويات الأمريكية لمعدلات الضرائب، لذلك قد نحتاج إلى مواجهة الحاجة إلى فرض ضرائب أعلى بكثير على الشخص العادي».

الأزمة مستمرة وحزب المحافظين يبحث عن قيادة جديدة

ورغم الإجراءات التي اتخذها وزير المالية جيرمي هانت، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الإنفاق العام، حيث يقوم حزب المحافظين بسباق قيادي آخر لاختيار زعيم ورئيس وزراء ليحل محل السيدة ليز تروس التي استقالت مؤخرا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت السيدة تروس إنها ملتزمة بتعهد بيان حزب المحافظين في عام 2019، الذي قدمه رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، برفع المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع الأسعار.