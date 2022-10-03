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الوادي الجديد تطلق أطول سلسلة تمور لدخول موسوعة جينيس

كتب:

هدير محمود
11:50 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
سلسة تمور في الوادي الجديد

سلسة تمور في الوادي الجديد

تستعد محافظة الوادي الجديد لإطلاق أطول سلسلة تمور في العالم، اليوم الإثنين، لدخول موسوعة جينيس تحت إشراف لجنة تحكيم، وفي حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

العيد القومي للمحافظة

وقال محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد: «بمناسبة العيد القومي للمحافظة، قامت المحافظة بتنظيم عدة فعاليات ضمن ملتقى التمور والذي يسهم في طرح حلول لمشكلات زراعة النخيل بالمحافظة ومن أخطرها سوسة النخيل الحمراء».

تسجيل السلسلة في موسوعة جينيس

وأضاف أن ملتقى التمور لهذا العام يحضره 4 وزراء مصريين منهم وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على تسجيل التمور في موسوعة جينيس، وتنظيم أطول سلسلة تمور في العالم، من خلال لجنة تحكيم من الموسوعة داخل الملتقى والذي يصل طوله إلى كيلومتر.

كما تضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي افتتاح فعاليات مهرجان الهجن الدولي بمشاركة اتحاد الهجن والمقام بنادي الفروسية بقرية بغداد والتي تبعد عن المحافظة 70 كيلو متر.

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