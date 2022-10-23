مصرع طفل غرقًا في ترعة المنصورية بمنشأة القناطر

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة المنصورية أثناء لهوه، بعدما انزلقت قدمه وسقط مما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، إخطارًا من العقيد تامر صالح مفتش المباحث، يفيد بتلاقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود غريق بسرعة المنصورية بجوار كوبرى الترب دائرة القسم.

غرق طفل بالصف السادس الابتدائي

وانتقل المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق الطفل، 11 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، ومقيم المنصورية دائرة المركز.

تم انتشال الطفل بمعرفة الأهالي ونقله إلى مستشفى مبارك العام، وبسؤال والده 30 سنة مزارع، ومقيم بذات العنوان قرر انه حال لهو نجله بسرعة المنصورية، انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى لوفاته ولا يشتبه في الوفاة جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.