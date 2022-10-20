«الإنقاذ النهري» تنتشل جثة شاب غرق في ترعة «طهنشا» بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، جثة شاب من ترعة قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انتشال جثة شاب من ترعة بقرية طهنشا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مركز الشرطة، تتضمن العثور على جثة شاب يدعى «جوزيف-م-ح»، 18 عاما، مقيم بقرية طهنشا، من ترعة عزبة الحكيم بزمام قرية طهنشا، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

سقوط سيارة ملاكي في النيل

وكانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت قبل يومين من انتشال جثتي ربة منزل وابنتها، بعد غرقهما في نهر النيل، إثر سقوط سيارة ملاكي كان يقودها الزوج من أعلى معدية قرية الشيخ حسن في مركز مطاي أثناء عبور المجرى المائي.