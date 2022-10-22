التحقيق في غرق طفل داخل بالوعة صرف صحي بقنا.. «مجهول الهوية»

بدأت الجهات المختصة في بندر قنا، التحقيق في واقعة غرق طفل داخل بالوعة صرف صحي بجوار استاد قنا الرياضي شرق المدينة.

انتداب مفتش الصحة للكشف على الطفل

وقررت جهة التحقيق انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير مفصل حول أسباب وفاة الطفل الذي غرق في بالوعة صرف صحي، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وكشف هوية الطفل.

مصرع طفل في بالوعة صرف صحي في قنا

وكان طفل لقي مصرعه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بشارع استاد قنا الرياضي بمدينة قنا.

وتلقى مرفق اسعاف قنا بلاغا يفيد بسقوط طفل في بالوعة صرف صحي بشارع استاد قنا الرياضي، وتم الدفع بسيارة مجهزة للتعامل مع الحادث.

وعلى الفور تجمع الأهالي وانتقلت الأجهزة المعنية في المدينة لمكان غرق الطفل، وفور الوصول تبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 7 أعوام تقريبا، وسقط في بالوعة صرف صحي بشارع استاد قنا الرياضي.

نقل الجثة للمشرحة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين کشف هويته وتسليمه لذويه، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.