غرق شاب في ترعة بالغربية بعد أسبوع من تحقيق حلمه بامتلاك سيارة

«لسه شاري السيارة من أسبوع» بهذه الكلمات بدء علي المولى، أحد أصدقاء الشاب أسامة الصعدي، الذي لقى مصرعه إثر انقلاب سيارته في إحدى المجاري المائية بطريف بسيون- طنطا،قائلًا: « طول عمره بيحلم أنه يكون عنده سيارة ملاكي بتاعته، ولما حقق حلمه بعد أسبوع بالظبط، عمل حادثة ووقع بالعربية الجديدة في المياه».

وأضاف «المولى» أنّ صديقه أسامة يعمل كهربائيا، ومقيم في قرية كفر قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، لقى مصرعه مساء أمس في حادث تصادم، أدى إلى انقلاب سيارته في إحدى المجاري المائية المجاورة لطريق بسيون - طنطا.

أسرة الشاب الكهربائي

وتابع أن صديقه متزوج ولديه طفلين، وهو شاب مكافح عمل على تطوير نفسه، وكان يحلم بشراء سيارة ملاكي خاصة به، واستطاع تحقيق حلمه، ولم يكن يعلم أنّ هذا الحلم سيكون سببًا في وفاته نتيجة حادث سير، «كان فرحان بالسيارة ولسه شاريها من أسبوع».

وأوضح «المولى» أن طريق طنطا- بسيون، أصبح خطرًا كبيرًا يهدد حياة المواطنين من أهل مركز بسيون بمحافظة الغربية، ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، كونه يربط بين المحافظتين الغربية، لافتًا إلى أن نفس المكان شهد حادث تصادم، قبل شهر، بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم أب وطفلته الكبري وإصابة 9 آخرين، وأن الطريق لم يشهد أي أعمال تطوير منذ 30 عامًا.

بدء أعمال رصف الطريق بتكلفة 100 مليون جنيه

من جانبه قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لـ«الوطن» أنه تفقد طريق بسيون- طنطا على الطبيعة السبت الماضي، ورصد 100 مليون جنيه من أجل تطويره وإعادة رصفه وجعله طريق مزدوج، وتشهد أعمال التطوير إزالة الإشغالات وتوسعة الطريق لمنع الحوادث، موضحًا أن أعمال الرصف والتطوير بدأت بالفعل، وتبلغ طولها 23 كيلو مترا، بداية من طريق طنطا كفر الزيات حتى منطقة التنظيم بمدخل مدينة بسيون.