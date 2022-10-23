مواطنو بني سويف للرئيس السيسي خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: «ربنا يخليك لمصر وشعبها»

احتشد مئات المواطنين في محافظة بني سويف لمتابعة المؤتمر الاقتصادي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كشفت حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.

سعادة المواطنين بالمؤتمر الاقتصادي

وشكر المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادي، خاصة أنه كشف حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث قالت إحدى المواطنات موجهة حديثها للرئيس السيسي: «ربنا يخليك لمصر وشعبها».

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

إشادة الأهالي بمشروعات «حياة كريمة»

كما أشاد أهالي بني سويف بمشروعات «حياة كريمة»، والتي تعد أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.