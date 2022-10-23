علاقة شاكيرا وبيكيه حاضرة في كليب «Monotonía».. حقق أكثر من 44 مليون مشاهدة

عادت علاقة شاكيرا وبيكيه لتصبح الحديث على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرح أغنية «Monotonía» بالتعاون مع الفنان البورتوريكي أوزونا، التي حققت 44.6 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ شاكيرا على «يوتيوب»، وتقدمت الأغنية لتصبح في المركز الخامس بقائمة «تريند يوتيوب»

وتضمنت الأغنية المصورة عدد من التفاصيل التي تكهن البعض أنها تشير إلى العلاقة بين شاكيرا وبيكيه، خاصة أن المغنية الكولومبية شاركت في إخراج الفيديو المصور مع المخرج جاومي دي لايجوانا، بداية من الشخص المجهول الذي يطلق النار على قلبها وهو يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها «بيكيه» في فيديو أغنيتها المصورة «Me Enamoré» عام 2017.

شاكيرا وبيكيه في أغنية «Monotonía»

وكان الملمح الثاني في الأغنية عن شاكيرا وبيكيه، عندما أحدث لها الشخص المجهول فجوة في صدرها وسقط قلبها على الأرض، أشار البعض إلى أنها بالضرورة تسقط الأمر على صديقها السابق، خاصة أنها قالت في حوارها الأخير لمجلة «Elle» إنها تنتظر أن تنغلق الفجوة في صدرها، وأكدت أن كلمات أغانيها تعكس ما تشعر به فعليا: «كل ما أشعر به وكل ما أمر به ينعكس في الكلمات التي أكتبها سواء بوعي أو دون وعي أحيانا».

شاكيرا عن انفصالها من بيكيه: واحدة من أصعب الساعات في حياتي

وتحدثت شاكيرا باستفاضة في حوارها عن الفترة الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن صديقها ووالد نجليها، قائلة إن الموسيقى وكتابة الموسيقى إحدى الأدوات القليلة التي تمتلكها للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية، متابعة: «الأمر أشبه بقطعة الخشب التي تتمسك بها عندما تشعر وكأنك تغرق، أعتقد أن الموسيقى هي طوق نجاة، كانت هناك أيام اضطررت فيها إلى التقاط نفسي من الأرض.. والطريقة الوحيدة لفعل كانت من خلال الموسيقى».

وأضافت المغنية الكولومبية: «ربما تكون واحدة من أصعب الساعات وأكثرها ظلمة في حياتي، ولكن الموسيقى كانت بمثابة الضوء في حياتي، لم أرغب سوى في احتضان أطفالي في السرير لفترة، ثم اضطررت إلى النهوض وتصوير مقطع فيديو والوفاء بالتزاماتي، لكنني الآن ممتن جدًا لعملي».