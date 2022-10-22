أغنية شاكيرا الجديدة تحقق 35 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها

نجحت أغنية شاكيرا الجديدة «Monotonía» في تحقيق مشاهدات عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، تجاوزت حاجز الـ 35 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها، التي تتعاون خلالها مع المغني البورتوريكي اوزونا، واحتلت المركز السادسة في قائمة «تريند يوتيوب» على مستوى العالم، وتعتبر الأغنية هي الأولى التي تطرحها منذ انفصالها عن صديقها لاعب الكرة جيرارد بيكيه.

وعبرت أغنية شاكيرا الجديدة عن مشاعرها بعد الانفصال، فظهر في أحد المشاهد رجل مجهول الوجه يرتدي قميص رياضي أبيض وبنطلون مادي، (نفس الملابس التي ارتداها «بيكيه» في الفيديو الموسيقي «Me Enamoré» الذي قدمته عام 2017)، ويطلق الرجل المجهول خلال الفيديو، النار على قلب شاكيرا، وتحمل المغنية قلبها من الأرض وتحاول حمايته من الأشخاص الذين يدوسون عليه، حتى تقرر في النهاية حبس قلبها في خزنة.

كلمات أغنية شاكيرا الجديدة

وفقًا لكلمات أغنية شاكيرا الجديدة، فهي لا تلوم حبيبها السابق على الانفصال، إذ تقول: «لم يكن خطأك.. ولم يكن خطأي.. كان خطأ الروتين»، وتتابع في مقطع آخر: «لم أقل شيئًا أبدًا لكنه كان يؤلمني.. كنت أعرف أن هذا سيحدث».

وعبرت شاكيرا خلال المقطع المصور للأغنية الذي استمر على مدار 3 دقائق، وجرى تصويره في مانريسا بإسبانيا، عن الألم الذي تشعر به حول معارك الحياة الحقيقية التي تخوضها بداية من أزمة التهرب الضريبي إلى انفصالها والفترة الصعبة التي خاضتها، شاركت شاكيرا في إخراج الفيديو الموسيقي جنبًا إلى جنب مع المخرج جاومي دي لايجوانا.

أغنية شاكيرا الجديدة: مرضية وعلاجية

وتحدثت المغنية العالمية شاكيرا، في حوار مع مجلة «Elle»، عن ألبومها الغنائي المرتقب، الذي من المقرر أن يضم عددًا من الأغاني الإسبانية والإنجليزية، قائلة: «أنا مسرورة حقًا، ليس فقط بشأن الأغاني التي أرغب في مشاركتها مع الأشخاص الذين ينتظرون ذلك، ولكن أيضًا كيف كانت العملية برمتها مرضية وعلاجية بالنسبة لي».