«اتكلم عربي» تقدم «حكاية مثل» للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج

«كلمات كتير ممكن نكون بنقولها يوميا بس مش بنركز أوي في معناها، مع إن لو ركزنا هنلاقي إن لغتنا وثقافتنا فيها كنوز كتير ومعاني راقية جدا نعلمها لأولادنا»، منشور نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار منشوراتها التشجيعية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، للتعرف على الثقافة المصرية والعربية، بهدف الحفاظ على الهوية واللغة العربية، وربطهم بوطنهم الأم مصر.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وتضمن المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «شاركونا في الكومنتات إيه الكلمات اللي كنتم بتقولوها عادي في كلامكم بس أولادكم مش فاهمينها، حكاية_مثل #اتكلم_عربي».

وجرى إرفاق صورة مع المنشور، تتضمن معنى مفهوم «عاش من شافك»، حيث أوضح المنشور أنها تعني: «معناها إن اللي شافك ردت فيه الحياة وبقي حاله أحسن كتير، بنقولها لما بيكون حد غايب عننا بقاله فترة كبيرة وفرحنا أوي لما شوفناه».

وزارة الهجرة والمصريين بالخارج

ويعد هذا المنشور واحدا من ضمن منشورات عدة ومقاطع فيديو، تحرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على نشرها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة، بجانب إطلاعهم بشكل مستمر على الثقافة العربية، للحفاظ على الهوية العربية.

«اتكلم عربي» مبادرة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وهى واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.