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برلماني: حديث الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي جاء كاشفا للحقائق

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ولاء نعمة الله
03:57 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
النائب عمرو درويش

النائب عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي.

ووصف "درويش" حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكاشف للحقيقة، التي لا يعرفها الكثيرين من الشعب المصري، لاسيما حينما تحدث لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير وسأله عن رؤيته بعد أن ترك مقعد البرلمان وانضم للدولاب التنفيذي، وقال في تصريحات لـ"الوطن": "نحن بحاجة إلى تقليل الفجوة التي يشعر بها المواطن تجاه الحكومة، وللأسف ما يحدث على أرض الواقع من إنجازات لا يعرفها الشعب.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توحيد الرؤى السياسية لدعم الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

اللقاء مع الأحزاب والقوى السياسية

وقال: يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تواصل لقاءتها مع الأحزاب والقوى السياسية والشعبية؛ لاستجلاء الحقائق والمواقف، بهدف توحيد الجهود لاستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم بالعاصمة الإدارية وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة مجتمعية من نواب البرلمان بغرفتيه ورجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء لجان الحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين.

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بقلم ولاء نعمة الله